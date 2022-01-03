美國國會山莊遭佔將屆滿一年，但據兩項今天公布的民調，竟有1/3的受訪美國民眾同意「某些時候採暴力對抗政府是合理的」，讓美國社會仍對其民主深感憂心。

法新社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）所做民調顯示，有2/3的受訪者認為前總統川普的支持者去年1月6日攻佔國會大廈，是「政治暴力增加的先兆」，美國的民主已然受到威脅。

在此同時，華盛頓郵報和馬里蘭大學（University of Maryland）所做的調查發現，美國民眾對自家民主感到「自豪」的比例，從2002年的90%，驟降為現在的54%。

民調呈現出令人憂心的具體原因。CBS的民調顯示，有28%的受訪者認為，可用武力來捍衛選舉結果；華郵與馬里蘭大學的民調裡，也有34%的受訪者說採取暴力對抗政府有時堪稱合理，這是數十年來這種認同比例最高的一次。

法新社認為，即便總統拜登就任後矢言要弭平對立，但民調結果凸顯美國社會分歧依然嚴重，且目前看來幾乎無解。

拜登將和副總統賀錦麗將於6日，就川普支持者攻佔國會事件滿1週年發表談話。

2/3的支持者仍舊認為，川普稱拜登當選不合法的言論是事實，哪怕這種說法無稽。

在國會山莊遭佔前不久，川普才對數以千計的支持者發表談話，告訴他們選舉結果被「操弄了」，而他們應該「死命奮戰」。

兩份民調裡有約60%的受訪者認為，國會在認證拜登當選的程序之際遭攻佔，川普需負很大責任。

總部位於斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）去年11月發布的一份報告將美國列入「民主倒退國家」，是該機構破天荒頭一遭。

維吉尼亞大學政治中心（University of Virginia Center for Politics）去年秋天的一項民調也發現，超過一半支持川普的選民，和約40%票投拜登的人，竟某種程度都同意「是時候讓國家一分為二了」，凸顯美國社會對立嚴重。