台中市第二選區立委補選，將在1月9日投票，國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀兩人激戰。根據一份台中在地人最新街訪，被問到會投給誰時，有女性民眾選擇顏寬恒，原因是她要選一個會為地方做事的人。

根據《國民大會》針對補選公布的街訪，問到1月9日是否會出來投票以及會投誰？一位婦人表示，「我會去投票，一定要選一個會為地方做事、服務、認真、看得到的顏立委。」一名女子則表示，「顏寬恒是在地沙鹿人，因為我們娘家在清水，其實我們就知道這個人。」還有一名男子說，「應該會投性別不一樣那位。」還有人說，「目前還沒決定要去投票。」「不會去投票。」

另外，該街訪還問到公投結果是否會影響投票意願？大多數的受訪者都認為，因為這兩個是不同東西，不會影響投票意願。一位婦人表示「對我們平民百姓，生活上完全沒有影響」。另一位婦人則表示，「不會吧，那是兩碼子事。」

該街訪也問到顏寬恒負面報導的真實性，一位婦女表示，「大家都要把他抹黑，好像一個國家都針對顏家他們一個人，不公平。一位婦女則認為，「應該不會耶，我們在地人應該..他有在做事，我們都知道，所以我們不會去相信那些有的沒的。」