台中第二選區立委補選將在1月9日舉行投票，國民黨候選人顏寬恒2日在龍井舉辦親子活動，穿著老虎裝號召大小朋友同樂，而當天活動，並未提到選舉話題，顯得保守。據報導指出，顏家一開始就定調不打藍綠對決；至於打政策及親子牌，是希望能贏得中間選民的支持。

顏寬恒穿上老虎裝與民眾互動，台中市長盧秀燕也應邀出席該場活動，這也是補選以來盧秀燕首次站台顏寬恒的競選活動，但都未公開提及補選議題，相較同一時間總統蔡英文、桃園市長鄭文燦在沙鹿為民進黨候選人林靜儀站台，盧秀燕顯得保守許多。

據《鏡週刊》調查，此次補選顏家一開始就定調不打藍綠對決，但因民進黨猛攻大甲鎮瀾宮董事長顏清標，也使得選戰焦點模糊，因此國民黨有人就建議，盼顏清標退居二線，讓焦點回到顏寬恒身上，並增加柔性訴求、強化在地扎根等，同時希望透過打政策及親子牌，獲得中間選民認同。

台中第二選區立委補選將在1月9日舉行，圖為國民黨候選人顏寬恒去年12月28日到大肚區的市場拜票時，1位婦人開心比出5號手勢，表達支持。（資料照／黃國峰攝）

有知情人士向該週刊透露，顏陣營原本評估選情穩定，但在對手猛力攻擊顏家，加上四大公投藍營慘敗，已影響地方士氣，導致選情出現變化。另有顏寬恒陣營核心幕僚雖也有同樣擔憂，但他也說，綠營民代和政論節目的砲火，反讓顏家的支持者感到危機意識，所以只要催出基本盤，加上討厭民進黨的票，顏寬恒仍大有可為。

該週刊報導也指出，一名藍營輔選要角認為，若投票率不超過5成，顏寬恒選情仍相對安全；若分析地緣，因烏日區外來人口多，民進黨較具優勢，所以只要將林靜儀鎖在烏日區，對藍營來說少輸為贏，另一方面，顏陣營在大肚區、龍井區強力催票，並固守顏家的本命區沙鹿，就有勝選機會。