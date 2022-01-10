台中市第二選區立委補選結果昨（10日）出爐，民進黨候選人林靜儀以8千多票勝過國民黨對手顏寬恒。台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，中二選區補選結果只是個「逗點」，因為還有一個地方派系「雲林張家」，需要大家共同的關注。對此，深耕雲林的民進黨立委蘇治芬也發文疾呼「下架張家讓雲林更好」。

陳子瑜9日在臉書發文表示，中二補選是台灣民主的縮影，9日開票結果，林靜儀用大勝，寫下中二從罷免到補選的逗點。從慘勝到慘敗，海線顏家要再起，已經是十分困難。從陳柏惟到林靜儀，是全國支持民主的人們，與中二選區支持改變的人們，所共同打造的「通往自由之路」。就像台灣的民主化，從自由中國到美麗島，爭取自由的道路從不簡單，也從不氣餒。

他也指出，中二補選只是個逗點，因為，還有一個地方派系，需要大家共同的關注：雲林張家。通往自由之路，我們繼續走下去。

對此，蘇治芬10日則在臉書發文高喊「下架張家，讓雲林更好」。她提到，關於雲林張家的政治結構，相信所有雲林鄉親感受都很深刻，不管是蒜頭的價格，還是林內焚化爐的弊案，「青埔宮」都在幕後有很大的影響力。「更別提縣長張麗善胞兄胞弟，兩人違建、佔用國土案... 張榮味青埔豪華農舍今仍安在；張啟盟濫墾斗六咬狗段山坡地，佔用林務局、國產署國有地近1700平方公尺，把政府吃夠夠...」

最後，她強調，「下架張家，讓雲林更好」這是不分世代雲林人共同的目標，也是唯一的目標。