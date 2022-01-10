台中市第二選區立委補選及台北市立委林昶佐罷免案9日投票結果出爐，國民黨候選人顏寬恒敗給民進黨候選人林靜儀、罷免案則因同意票未達門檻宣告失敗。若加上去年12月底四大公投案全敗，朱立倫上任國民黨已吞下3連敗，也讓外界開始議論紛紛，朱立倫是否該請辭以示負責。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，雖然基層不滿聲浪很大，但如果朱立倫就這樣下台，等於要重辦一次補選，這會讓很多人覺得沒完沒了。

國民黨主席 朱立倫。(圖/本報資料照)

徐巧芯10日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，她覺得這次應該不會有人要朱立倫馬上下台，因為最近幾年黨主席更迭的實在太快，如果朱立倫就這樣下台，等於要重辦一次補選，這會讓很多人覺得沒完沒了，雖然這次黨內大家的不滿聲音非常多，今天服務處辦公室甚至接到很多基層民眾的抱怨電話，但她還是極力安撫支持者不滿的情緒。

徐巧芯指出，她想跟朱立倫主席提醒的是，現在大多數的人不想製造更多的糾紛，讓民進黨見縫插針，所以暫時不會有人逼宮或政治動作，但是基層不滿的聲音，真的要聽進去，不然就不只是現在這樣而已，年底的縣市長選戰，會讓大家覺得情勢會變得更加嚴峻。