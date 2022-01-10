中二選區由民進黨勝選，外界認為恐衝擊台中市長盧秀燕選情，對此，前綠委郭正亮認為，顏寬恒敗選對盧秀燕衝擊還好，因為這次綠營打出終結派系政治，吸引中彰選民回鄉投票，一舉將投票率衝高5成8，打敗顏家，但盧秀燕不是地方派系，因此綠營這招對盧沒用。

對於中二選戰結果，郭正亮今（10日）在Yahoo TV的網路政論節目「鄉民來衝康」上表示，事實上，顏寬恒陣營的估票還是很準確的，選前就估大約8萬票上下，投票率約為5成3到5成4之間，只是無法預估林靜儀的得票數；至於民進黨方面，綠營估計只要投票率超過5成5，林靜儀就會大勝。

郭正亮直言，他們發現這次從北部返回台中投票並不多，主要是中台灣的大動員，就是從台中和彰化地區有非常多的選民返鄉投票，不是開車就是坐巴士一起回去；郭強調，否則沒有人會想到投票率居然會衝到5成8，「這太可怕了」。

為何這群選民願意回來投票，郭正亮分析，民進黨空軍打的終結顏家派系政治政策奏效，使40歲以下年輕選民被說服願意回來投票，不過綠營這招對盧秀燕起不了作用，因為盧秀燕不是地方派系。