台中市第2選區立委補選、台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案，都將在9日舉行投票，倒數不到一周時間。對此，前民進黨立委郭正亮3日在節目中表示，最近民進黨多個立委輪番下去台中輔選，國民黨團也想幫忙，有詢問顏寬恒意願是否需要支援，但被他本人拒絕了。因此，兩方的策略是很明顯的不一樣的。

郭正亮3日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，台北市長柯文哲因為跟林昶佐私交不錯，所以選擇不明確表態，國民黨主席朱立倫跟孫文學校總校長張亞中後續會怎麼表態，值得觀察。他並提到，而蔡英文總統就非常堅定力挺林靜儀，最後這個禮拜，大家就是在看主帥怎麼講話。

郭正亮指出，中二選區綠營現在就是大咖輪番上陣一個一個表態，包括賴清德副總統也下去站台，2日才去沙鹿，選前之夜蔡英文還要去烏日，幫林靜儀基本盤固樁，態度是很堅定的。

郭正亮也在節目中爆料一個內幕，「最近我們民進黨不是2、30個立委輪番下去中二選區，幫林靜儀掃街、站路口，國民黨立院總召費鴻泰也不好意思，打電話問顏寬恒，要不要也動員1、20個立委下去台中站台？顏寬恒委婉地拒絕了」。郭正亮分析，兩方的策略是很明顯的不一樣的，顏寬恒就是要淡化藍綠對決，林靜儀就是要打文宣戰。

至於林昶佐罷免案，郭正亮則分析認為，蔡英文會以什麼型式幫林昶佐站台，現在還沒定案，因為林昶佐的選區，用藍綠對決，對他會很不利，因為如果用過去開票數字來看，萬華、中正區是藍大於綠的，而藍綠對決，在中二選區對林靜儀是有利的，對林昶佐就不是這樣了。