國民黨在中二補選跟罷昶遭民進黨雙殺，國民黨主席朱立倫昨第一時間神隱，文傳會主委凌濤稱「過去的政治框架跟任務到今天為止」，引來外界批評把責任推給前主席江啟臣，更有支持者開始喊朱立倫下台。中廣董事長趙少康今天受訪時表示，他支持朱立倫繼續當主席，勝敗乃兵家常事，九合一選舉打好就好，但是朱必須擴大他的決策圈。

趙少康說，黨主席責任是連貫跟延續的，沒有分前任或是後任，朱當主席是很辛苦，一個任務接一個任務，有人說要抓戰犯，要朱立倫下台，但他不這麼認為，勝敗乃兵家常事，國民黨也不能一直換主席，九合一選舉要好好選，「支持他繼續做。」

趙少康也說，不能把責任算成江啟臣的，像是刪Q跟罷昶也都是地方公民團體推動的，並不是江啟臣設定的政治任務，但是遇到了就要面對它，不要怕、不要躲，想躲也躲不掉。趙也認為朱還是要出來面對媒體，畢竟投給顏寬恒的8萬多票跟同意罷免林昶佐的5萬4千多票，應該感謝這些人幫忙。

對於罷昶只差臨門一腳的4000多票就能跨過門檻，趙少康坦言「很後悔、我也有責任」，看到這樣的結果，他如果早個三天下去中正區催票，罷昶就能過關了，當時因為地方議員整合不易，但看看民進黨，派系也是打成一團，但總能一致對外，這次是個教訓，不管黨內整合有什麼問題，都要一致對外，「這次就是教訓，罷掉之後要誰選的問題根本是次要問題，沒罷掉誰能選？」

對於外界不少喊朱立倫下台的聲音，還有「朱下韓上」的呼聲，趙少康表示，相信韓國瑜此時也不會出來接主席，他說他要做公益，所以他支持朱立倫繼續做。但趙也提醒朱立倫擴大決策圈，這時代已經不是關起門幾個人可以自己想的時代，民進黨都召開選對會了，國民黨應該整合黨內各方力量開始進行九合一選舉佈局。