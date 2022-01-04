顏寬恒與柯媽媽等人一起進玉皇殿參香。（陳淑娥攝）

柯媽媽與顏寬恒同框大讚「做人實在」 批林靜儀：每天罵我兒子

台中市第二選區立委補選剩下5天，國民黨候選人顏寬恒4日前往沙鹿菜市場掃街，並赴玉皇殿參拜，巧遇台北市長柯文哲的父母，他與「柯媽媽」等人一起參香。柯媽表示不是來幫顏寬恒站台，但話鋒一轉批評林靜儀每天都在罵他兒子，大家蹦一個臉好看嗎？稱讚顏寬恒人實在，人實在就會被喜歡，人家就會把票投給他。

柯媽媽表示，她跟先生沒工作，兩人四處到廟拜拜，稍早也有去白沙屯拜拜，至於是不是來幫顏寬恒站台，柯媽說：「你怎麼老是問這個問題，我就說不是，你又問一遍，我很不好意思。」

記者問說中二選區兩位候選人比較喜歡誰？柯媽媽說，「我不能說較喜歡誰，我們人不可說喜歡誰喜歡誰，要看那個人有乖嗎？有實在嗎？有認真？有替地方打拚嗎？不要說話氣噗噗在罵人，我兒子每天都被林靜儀罵，我們跟他不認識，怎麼一直罵我們，我兒子也不認識他，怎麼一直罵，大家和氣比較好，和氣生活，國家才會興旺，不然無緣無故罵人，大家蹦一個臉，這樣好看嗎？」

柯媽媽指出，這樣不好，人實實在在就好，人家就會喜歡，就會投票給他。至於覺得顏寬恒人怎樣？柯媽媽說，「不錯啊，我看電視的，我是不認識他，但他沒有氣噗噗在罵人，你們有看他罵人嗎？沒啊，他也是實實在在，人實在較好。」

是否比較喜歡顏寬恒？柯媽媽表示，「我沒投票權啦！我要喜歡誰？我是看電視，他幫助的人是何種人，但別人幫助的都是大官，那是不一樣的，這樣才是平民，一些官都去支持別人，我們也沒資格說人家怎樣，不能批評，我兒子被黑白罵，很心疼，人要好話多說就好」。