侯友宜誤將「米可白」當成狗名 得知喊錯後笑到歪腰狂道歉｜中時新聞網

新北市政府動保處25日於舉辦寵物耶誕活動，藝人米可白帶著愛犬錢錢來，但當主持人在介紹米可白時，新北市市長侯友宜卻誤以為是狗的名字，摸著錢錢喊「米可白！這隻狗難得喔。」鬧出笑話。媒體人韋安表示，侯雖不認識米可白，對流行事務也不甚了解，卻總能橫掃各大民調冠軍，他認為「年輕人」對侯人格特質的欣賞，是侯支持度屹立不搖的關鍵。

韋安29日在臉書發文表示，「米可白」顯然沒有進入侯友宜的知識雷達，才會鬧出這個笑話。韋指出，侯雖不認識藝人米可白，或其他年輕人喜好的流行網紅，也可能不太了解年輕人流行事務，但奇特的是，多份民調交叉分析顯示，侯卻是主要政治人物中，年輕人較能接受和歡迎的。

韋安表示，從相關結果可看出，侯友宜藍綠候選人中年紀最大者，但卻最受年輕人支持，其原因有二：一，台北市市長柯文哲不出線，侯可拉到柯10個百分點支持度，主要是年輕人的支持度；二，國民黨較難吸引年輕人支持，但侯、賴對決時，年輕人雖不支持國民黨，但會支持侯。

韋安進一步分析，為什麼社交網路時代，不喜歡創造流量，製造話題的侯友宜，會受到年輕人支持和歡迎？這應該和侯「可信、可敬、可愛」的個人特質，有著極大的關係。時下年輕對侯的認知，主要來自其新北正、副市長生涯，侯鮮少對政治議題表態也不打「口水戰」，而是具體點出問題、提出解方，讓年輕人認為他是個言行如一、說到做到且可信的人。