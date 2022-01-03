台中第二選區立委補選，將於2021年1月9日舉行投票，無黨籍立委高金素梅回憶，2004年「原住民族基本法」最終能在立院三讀通過，時任無黨聯盟總召顏清標出力甚多，她認為「吃人一口，還人一斗」，並表態力挺顏寬恒。對此，資深媒體人韋安直言，「高金挺顏寬恒，1個比對手5個都強」。

高金素梅今天(3日)在臉書上發文回憶，2004年，是自己任第一任立委的第三年，時任立法院長的王金平召開黨團協商研議如何提升立法效率，並確定各黨團提出的法案數量，且互相不杯葛彼此的優先法案。

高金素梅指出，為了因應這樣的黨團協商結論，原住民問政會的幾位原住民立委決定整併三個法案成為更高位階的「原住民族基本法草案」，交由原住民問政會成員回去各自的黨團爭取列入優先法案。但當初只有她所屬的無黨聯盟黨團一口答應將「原住民族基本法」列入優先法案，而在院會二三讀審議時，顏清標親自坐鎮院會直到隔日清晨，經過28小時的馬拉松法案審查，「原住民族基本法」終於三讀通過，成為保障原住民族權益的小憲法。

高金素梅表示，「原住民族基本法」是原住民族的小憲法，是原住民族轉型正義的里程碑，這麼重大的法案，挺原住民族的不是國民黨、不是民進黨，而是無黨聯盟、是總召顏清標。民間有諺語：「吃人一口，還人一斗」。她更直言，政治不是機關算盡、無限攻伐，政治是有溫度的，「走！挺顏寬恒去！」

對此，韋安在臉書上發文指出，「高金挺顏寬恒，1個比對手5個都強」。