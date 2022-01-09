孫文校長張亞中（中）。（資料照/張鎧乙攝）

【互動直播室】決戰0109！罷免林昶佐、中二立委補選 即時開票結果及選情分析

台中市第2選舉區立委補選、台北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案9日舉行投票，開票結束後，中二選區立委由林靜儀勝出、林昶佐罷免案則未通過。對於此次選戰，《中時新聞網》特別舉行開票直播，同時邀請藍營重量級大咖張亞中現身深入解析。

根據中選會資料顯示，票數於晚間18時許開完，其中中二選區票數為顏寬恒為80912票、林靜儀為88752票；立委林昶佐罷免案部分，同意票為54813票、不同意為43340票，未達通過門檻。(最終票數仍須以中選會公告)