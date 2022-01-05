新北市長侯友宜日前在臉書PO文感嘆疫情衝擊百業，更PO出自己在小吃店用餐的照片，引發熱議，更被外界解讀為競選2024總統的起手式！對此，侯回應，這段期間受到疫情傷害最大的是庶民經濟，擔任市長要能感同身受，庶民經濟才是我們最需要關心的重點。資深媒體人韋安直言，侯友宜根本不需要「起手式」，他最大的「本錢」，就是愛做事。

侯友宜2日在臉書曬出在小吃店的用餐畫面，並提到對照疫情嚴峻時刻，那些只能外帶的日子， 今晚能坐在小吃店，成了最奢求的溫暖家常味，點餐時，特別留意了一下菜單上的價格，歷經疫情衝擊後，又面臨物價齊漲的此刻，菜單上還是維持著一樣平實的銅板價，這也讓這家小吃成為薪水沒跟上調漲腳步的受薪階級，每天張羅三餐的主要口袋名單之一。他更說，百業歷經了最嚴峻的疫情寒冬，現在又要面臨通膨的劇烈考驗，我們的國家要如何開對藥方，是主政者絕對無可迴避的責任。

由於該篇貼文的照片引發外界解讀是侯友宜競選總統的起手式，韋安今(5日)在臉書指出，侯最大的「本錢」，就是愛做事，而且相信「今天不做，明天就會後悔」，看看疫情期間，他不怕確診數字高，大力推行的「廣篩」政策就知道。

韋安認為，大家實在聯想的太多了，而侯就算2024有機會，也不需要「起手式」來拉抬聲勢。他透過3點分析，第一，侯友宜名望長期第一，目前也是藍營唯一有機會打贏2024人選，把他的行為高度檢驗，是理所當然的；第二，侯的民意基礎和政治實力，是靠幾十年來公務生涯的表現累積而來，不是靠政治運動、社會矛盾或突發事件，他根本沒有必要搞「起手式」。

另外，韋安指出，認真「扮演好自己角色」，才是侯友宜唯一需要做的，做好新北市長，2022漂亮連任。2023再看民意需求如何，以及黨意是否非侯不可。他更說，努力把事情做好、做對，既是侯的本性，也是他最大優勢。