傳朱立倫將強勢主導縣市長提名 侯友宜回應了 12:482022/01/11 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午出席警察局工作會報。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫傳將主導2022縣市首長提名 侯友宜一句話點出「最重要的事」 訂閱影音： 中時新聞網 台中市立委補選及立委罷免案國民黨雙輸，黨主席朱立倫陷入領導危機，媒體報導朱立倫將成立提名小組，強勢主導縣市長提名，重振黨魁威望。新北市長侯友宜今（11）日上午被問到對此看法，他簡短表示，大家找出全心全力想為國家人民做事的人才，這才是最重要啦！大家一起加油吧！ 藍連3敗 趙少康建議朱擴大決策圈 基層座談炮聲隆隆 朱立倫：願一肩扛起責難 目標年底選舉 #朱立倫 #主導 #縣市長 #提名 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨連吞敗仗！林敏霖：國民黨高官應拿出魄力為黨製造轉折點 21:262022/01/10 政治 嗆誰？中二補選挫敗 王淺秋批「誰置身事外清清楚楚」網熱議 08:392022/01/10 政治 罷昶失敗他後悔一事 趙少康表態：支持朱立倫繼續做主席 11:092022/01/10 政治 朱立倫大敗後蒸發 黃暐瀚嘆：他悄悄做了「主席該做的事」 12:102022/01/11 政治 立委罷免、補選雙輸朱立倫未出面 侯友宜這樣說 10:512022/01/10 政治 朱立倫選後在哪裡神隱？媒體人曝：當時他在「這地方」 11:362022/01/11 政治 罷昶逼近門檻 蘇煥智：小英和民進黨要警覺了 11:142022/01/10 政治 中國外儲3.25兆美元 創6年新高 04:102022/01/10 產業財經 沉寂一天終於出面 朱立倫：互相指責不能解決問題 11:412022/01/10 政治 海納百川》國民黨的拉皮手術（袁青） 20:522022/01/10 海納百川 好牌打爛 朱立倫還能統御嗎 04:102022/01/10 時論廣場 政治熱門新聞 龐建國墜樓身亡 LINE截圖瘋傳凌晨4時曾連PO 3次「不公不義的台灣」 - 政治 前立委龐建國墜樓 好友透露3大主因 - 政治 國民黨三連敗 施正鋒分析民調關鍵曝最大贏家是「他」 - 政治 台中補選民調準嗎？吳子嘉吐7字 她曝藍營實情 - 政治 看到台中補選結果 彭文正驚：有人要倒大楣了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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