朱立倫傳將主導2022縣市首長提名 侯友宜一句話點出「最重要的事」

台中市立委補選及立委罷免案國民黨雙輸，黨主席朱立倫陷入領導危機，媒體報導朱立倫將成立提名小組，強勢主導縣市長提名，重振黨魁威望。新北市長侯友宜今（11）日上午被問到對此看法，他簡短表示，大家找出全心全力想為國家人民做事的人才，這才是最重要啦！大家一起加油吧！