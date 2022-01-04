侯友宜在臉書PO出吃小吃的照片。（翻攝自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜日前在臉書PO文感嘆疫情衝擊百業，現又面臨通貨膨脹，國民黨主席朱立倫也在臉書批評政府對抗通膨無能。今（4）日侯友宜出席活動時表示，這段期間受疫情影響，經濟受到傷害，導致物價高漲，庶民的薪水只有微調，大家的生活壓力確實非常大，他應該是去好好關心民生問題及受到經濟傷害的市民們，讓大家能夠恢復正常生活。

侯友宜說，物價確實帶來生活上更嚴峻的挑戰，好好去解決物價平衡問題，大家多用心，民生議題才是現在更應該去面對與解決。

媒體追問，外界解讀PO文中在小吃店用餐的照片是競選總統的起手勢，侯友宜說，他是在菜市場長大，喜歡小吃，所以經常到各地的小吃店，沒有去吃也都是用外帶，這段期間受到疫情傷害最大的是庶民經濟，包括小吃店、路邊攤，擔任市長要能感同身受，庶民經濟才是我們最需要關心的重點。

侯說明，那一家店其實他常常去外帶，那天剛好有點空，就去那家吃，隨扈在外面隨手拍了一張照片。他認為，用感同身受的心情來看民生小店，希望大家多給他們鼓勵、多捧場，讓他們度過難關，這才是最重要的，這和做什麼、選什麼都沒關係。