1218公投結束，新北市長侯友宜因公投前未與國民黨一同宣講，引發外界各種質疑，外傳有近侯人士在公投前，不斷提醒國民黨中央戰略錯誤，引發國民黨質疑，侯友宜想要走前總統李登輝路線，寄生國民黨；侯友宜25日表示，他從事公職41年，為國家人民做事的初心永不改變。

侯友宜說，他擔任公職人員41年，當過市長、副市長及警察，他不忘初心，一直以來都是全心全意為國家人民努力做事，他愛國家更愛人民，願意奉獻、犧牲堅持這份熱情，希望人民都能過好日子。

侯友宜說指出，他61歲出來選舉，當時寫的競選內容，也是用這樣的方式清楚表達，延續他當警察時愛國家、守護人民的熱忱，堅持這份價值才有勇氣努力往前走。

媒體提問，有國民黨民代形容，國民黨像是民國初年，軍閥割據打中原大戰般混亂，若接下來被民進黨北伐成功，民代都會成戰亂中的受害者；侯友宜回應，「想太多了啦！」他只是一個是警察出身，努力想為人民做事的公職人員，努力認真希望人民過好日子，這樣的態度從頭到尾都不變。