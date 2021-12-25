出席黨內餐會被問「漢子、禿子、燕子」何時合體？ 侯友宜：離選舉還很早

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、高雄前市長韓國瑜今(25日)出席國民黨新北市議員聯誼餐會，侯友宜被媒體問及「漢子、禿子、燕子」什麼時候會合體？他說，現在離選舉很早吧，我們好好做事，現在人民關心的不是這些事，我們努力做事才是現有的本分，謝謝。

被問及跟朱主席同框心情如何，侯友宜表示，其實經常都有機會見面，今天就職三周年，當市長非常謝謝議員一起並肩作戰，讓新北脫胎換骨，今天來感謝所有議員。至於會再跟朱主席討論公投後情勢嗎？侯表示，其實今天最重要是謝謝議員，跟著新北市府一起努力，讓新北變的完全不一樣，所以今天就是很單純謝謝議員們，議員回娘家，大家一起跟議員共同為新北做出最大努力。

侯友宜提到，現在人民最關心大概不是選舉，大概是是年終有沒有多一點，跟生活是否可以過好一點，最重要還是防疫，面對春節檢疫要全力以赴、守好，我非常擔春節期間萬一沒有防堵好，會不會有新興疫情，其他都不是重點。