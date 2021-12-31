台中市第二選區立委補選進入倒數階段，國民黨候選人顏寬恒一路挨打，他日前也批綠媒政論節目淪為「議顏堂」，並向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉，認為幾家綠媒政論節目對他的攻擊涉及不公不實，且違反比例原則。如今「他」也跳出來批評。

針對政論節目遭批「議顏堂」，NCC回應已發函民視、三立要求啟動自律，也進入處理程序，但難在補選前完成。不過國民黨仍要求NCC不該再裝睡，應公平處理特定媒體對候選人鋪天蓋地的攻擊，並質問顏寬恒對手林靜儀，若從「議顏堂」變成「質儀台」，要如何回應？

對於屢遭潑髒水，顏寬恒在受訪時也多次強調，應回歸地方需求與建設，了解在地鄉親的心聲才是最重要的，不該以批評、抹黑、造謠來進行選舉；並質疑對手，這場選舉難道就只剩下政黨保衛戰，不顧一切只為了民進黨要剝奪第二選區人民的意志？就為了選出一位執行黨意的立委嗎？

高雄市前市長韓國瑜29日接受中天新聞專訪時也提到，看到顏寬恒被攻擊、批判，「打得真的是連他媽媽都快不認識他，打得這麼嚴重」。至於顏寬恒父親顏清標也遭攻擊，韓國瑜則說，「選舉不用搞成這個樣子啊」。他也強調，最後投票當然尊重台中選民，最重要的是候選人要多講要為老百姓做什麼。

韓國瑜談自己所認識的顏清標。（圖／摘自中天新聞YouTube）

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此外，國民黨立委江啟臣、許淑華、楊瓊瓔在顏寬恒的宣傳影片中都表示，顏寬恒是個臉皮很薄的人，但為了鄉親，卸任立委後卻願意不斷打電話給他們，麻煩他們幫忙。三人也呼籲選民，把機會留給認真想做事的人，將他送回立法院，一起為中部建設努力。

台中第二選區立委補選，將於明年1月9日舉行，台中市選委會29日指出，經戶政事務所統計本次補選確定選舉人數，沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區共計29萬5985人。至於缺額補選選舉公報及投票通知何時發放，台中市選委會表示，將於明年1月6日前分送各住戶；另提醒選舉人投票時應攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單投票，如未收到投票通知單者，可逕向戶政事務所洽詢或至中央選舉委員會網站查詢投票所地點，無攜帶投票通知單者亦可投票。

選委會也提醒選舉人，投票日戶政事務所不提供補換領國民身分證服務，如國民身分證遺失者，請本人盡早親至戶政事務所申請補發，以維護選舉權益。