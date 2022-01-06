中二選區立委補選倒數，民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍，今天與多名民代到中捷藍線原設站坪頂站為林靜儀拉票，林佳龍說，他擔任市長時規劃藍線坪頂站，市長換人，在顏家影響下，坪頂站消失了。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新秀出林佳龍任內規劃捷運藍線路線圖，痛批林佳龍又說謊，其任內並沒有規劃坪頂站，卻謊稱有。

鄭照新表示，身為前台中市長的林佳龍，連中捷藍線自己任內規劃有甚麼站都搞不清楚，今在記者會上大言不慚說「任內規劃坪頂站」，這根本又是公然說謊。

鄭照新出示林佳龍任內捷運藍線規劃圖，指出裡面既沒有「坪頂」站，也沒有「正英」站，當時任內送審的規劃也沒有，反而是當地藍綠議員在林佳龍卸任後，共同爭取坪頂站和正英站，反而台中市議會副議長顏莉敏都有爭取過這兩站的紀錄。

鄭照新嘲諷，林佳龍任內根本沒有規劃坪頂站，到底有沒有當過台中市長啊？並點名昨天到他臉書粉絲頁踢館，後續刪文的前台中市交通局長林義川，有沒有提醒一下林佳龍。