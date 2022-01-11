新竹市長林智堅日前宣布不參選大新竹合併、升格後的首屆市長選舉。他今天在節目中談到此事表示，大新竹在推動科技產業升級上極為重要，批評國民黨和黨主席朱立倫反對大新竹合併、升格，是為了一黨之私。

「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今天播出林智堅的訪談內容，林智堅在節目中暢談上任7年來點滴，以及印象深刻的事情，包括打造新竹市立動物園「最萌的天際線」、邀集全台灣最頂尖的建築師到新竹改造城市。

林智堅也在節目中回應網友提問，對於新竹交通不便的問題，他認為大眾運具、輕軌建設，是解決大新竹交通問題的重點，但礙於新竹縣、市在財政、土地和行政上的差異，很難做統整的建設規劃。

提及新竹市的都市發展，林智堅表示，自己注重美感與建築整體性，新竹車站的改建便是借鏡姐妹市日本岡山，保留百年古蹟特色，同時整合其他交通運具共構。林智堅也分享赴荷蘭考察當地建築與循環經濟的建設，學習國際相關經驗，讓新竹市成為「建築師的競技場」。

談及大新竹合併、升格議題，林智堅直言，不管國民黨、民眾黨或時代力量，先前都批評他，但是他已經宣布不會參選2022的大新竹市長後，讓市民、縣民可以看清楚，國民黨等在野黨才是為了自己政黨的利益，擔心敗選或是影響鄉鎮代表參選資格，才如此反對。

他表示，國民黨口口聲聲竹竹合併升格需「長遠規劃」，卻未提出任何方案，新竹縣市因行政區域劃分不適宜而引發諸多問題，比方居住於竹北的居民，極有可能在竹科上班，通勤上面對嚴重塞車狀況，但若要進一步改善交通，必然要做協調，卻因為兩個城市的行政差異，導致基礎建設無法統籌。

林智堅也說，新竹縣市的在地生活圈與基礎發展密不可分，許多問題必須要統整規劃，國民黨不規劃、不討論就是在扼殺都市發展。林智堅質疑，國民黨主席朱立倫無法擺平政黨內部矛盾，直言地方的鄉鎮代表有派系、有綁樁的文化，新竹縣如此，苗栗更嚴重，朱立倫若推動合併，勢必面臨鄉鎮代表的壓力。