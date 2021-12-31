對於即將面臨的2022縣市長改選及2024年總統大選，藍營的問題到底在哪裡？前民進黨立委郭正亮直言，國民黨現在碰到最核心問題，就是群眾的熱情怎麼招喚回來？2018年為何藍營抓到時代的脈搏？到現在也沒有答案，還是一個謎！

郭正亮在中天電視《正常發揮》指出，國民黨從來沒有一個「由下而上」的群眾運動，一直也不是這樣的政黨，所以很好奇，2018年到底發生什麼事，現在還是一個謎。

郭正亮認為，國民黨現在就是碰到這個最核心問題，群眾的熱情怎麼招喚回來？研究政治學的對這問題一直很好奇。2018年包括台中的翻轉，都是有意義的，台中也沒想到盧秀燕會贏20萬票，美麗島民調有史以來最大的錯估就是2018年台中選情，（林佳龍）輸到沒辦法想像。

他表示，至於群眾熱情，也不知道是怎麼引爆出來的，這要對藍營群眾比較熟的人，比較能去抓2018年的感覺，「我長期在民進黨，知道民進黨群眾的感覺是什麼」，長期被國民黨打壓，逐漸各種社會運動都捲進來了，不一定是親藍親綠，當抓對了，社會運動就偏到你這邊。

郭正亮強調，2018年為何藍營抓到時代的脈搏？「我到現在也沒有答案！」網路上都是自發性的，代表有那股「怨氣」，但現在也不表示說2018年的力量消失了！問題在這裡！