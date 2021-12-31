新北市政府副發言人戴湘儀今在臉書貼文表示，市長侯友宜曾對她寫下，「勇於挑戰未來，人生才沒有白來」，即將跨越2022年，她將帶著侯給的勇氣和鼓勵，挑戰未來，大步往前走，據了解，戴近日已加入國民黨籍，外界猜測這是她投入明年市議員選戰前的宣言， 對此，戴湘儀回應，「現階段還是以市政工作為主，會考量家人、長官的意見後，做出最後決定。」

新北市政府副發言人戴湘儀在臉書貼文表示，市長侯友宜曾對她寫下，「勇於挑戰未來，人生才沒有白來」，她將帶著侯給的勇氣和鼓勵，挑戰未來，大步往前走，外界猜測這是她投入明年市議員選戰前的宣言。（擷取自戴湘儀臉書）

戴湘儀在臉書PO文表示，回顧這一年的過程中，她眼中的侯市長就像偵探一樣，每天挖掘「市民的日常生活」。從微小細節中，發現市民的需求、解決問題，關心民眾的健康安全和便利，「你在乎的，就是我們重視的」。在她眼中，侯將外界批評指教，當成提醒和鼓勵，無論挫折有多少，都不斷努力。

戴湘儀說，市長最常說，「好好做事才最重要」，希望市民可以發現，整個市府和地方的6萬多名同仁，每天都努力的希望讓新北市400萬市民的生活過得更好。她並說，「好好做事，是我的現在進行式，至於未來的其他可能、新的改變、新的挑戰，我也會勇敢迎接。」

貼文引發外界遐想，不少有網友在貼文下留言：「祝征戰成功」、「當選」、「承擔」等語。外傳戴湘儀可能投入板橋區或新莊區的議員選戰，選區目前尚未確定，戴湘儀回應：「現階段還是以市政工作為主，這一陣子有一些長輩與朋友給我很多鼓勵與建議，請給我一段時間，我會考量家人、長官的意見後，做出最後決定。」