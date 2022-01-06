匯豐（台灣）和聯電(2303)簽署永續發展表現連結貸款。永續發展與氣候變遷倡議已成為國際間矚目的焦點，為促進經濟活動綠色轉型，相關資金需求促使金融機構持續發展相關投融資產品。匯豐台灣迄今已簽署10筆以上的永續發展表現連結貸款。

匯豐(台灣)宣布與半導體晶圓代工廠聯電，簽訂永續發展表現連結貸款(Sustainability Linked Loan)，貸款規模為7000萬美元，相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升企業綠色永續績效。

匯豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，本次提供永續發展表現連結貸款是聯電永續發展戰略的重要一步，因為該貸款與數個具指標性的永續關鍵績效目標(Sustainability Performance Targets)結合，包括溫室氣體排放程度、用水強度等。本次貸款架構除了通過匯豐集團永續金融小組的審核，並遵循國際資本市場協會所制定的《永續發展表現連結貸款原則》，有助於通過市場化手段引導企業資本投向綠色領域，匯豐台灣每年也將對預先設定的永續目標定期審視。

根據氣候債券倡議組織 (Climate Bonds Initiative) 報告顯示，2021年上半年全球永續發展表現連結貸款的發行量已超越綠色貸款，金額達到2020億美元，鞏固了該金融產品日益重要的地位。永續發展表現連結貸款始於2017年，是為了促進、鼓勵對於追求永續發展的企業進行融資的一個創新綠色金融工具。通過設定永續發展績效目標，永續發展表現連結貸款將激勵企業實現具有實質性、可測量、具有一定宏偉規劃的永續發展目標。

中野泰直強調，全球資本市場格局正在迅速轉變，永續議題現在是企業和投資者關注的主要問題，預計這些要素將更頻繁地成為未來融資結構設計的一部分。本次提供永續發展表現連結貸款，為匯豐台灣豐富ESG金融產品體系、推動實體經濟永續發展的重要實踐。