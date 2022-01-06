哈薩克發生因油價氣價上漲造成的群眾動亂，然而這場動亂連帶造成全球鈾價的飆漲，因為哈薩克有品質良好的鈾礦，供應量佔世界產量40%以上。

今日俄羅斯報導，國際市場在1天發生巨大波動，從星期二的每磅42美元(1161新台幣)飆升至每磅 45.25 美元(1251新台幣)，約為上漲8%。

與此同時，該國最大的鈾燃料生產商 Kazatomprom 的股價，卻在倫敦交易所中下跌了 11%，因為市場對該公司未來前景的信心不足。其他的鈾燃料供應商，北美和澳洲的鈾公司則普遍上漲，除了鈾燃料波動以外，也與核能已被歐盟委員會標記為「可持續能源」的相關草案。

哈薩克是世界主要能源大國，除了先前說的鈾礦豐富以外，石油與天然氣也很豐富，是全球前20名天然氣出口國。政府多年來一直補貼液化石油氣，維持氣價平穩。但是最近1年，國際氣價持續上張，使得哈薩克政府決定取消補貼，為反映成本，哈薩克氣價在幾天內翻了倍。

哈薩克人對天然氣非常依賴，因為天然氣價比油價還低，因此多數車輛都改裝成天然氣動力，這也造成當氣價上漲後，哈薩克人的交通成本與生活成本同時飆高，導致群眾上街頭抗議。

示威最初是在產油城市扎瑙津(Janaozen)出現，很快蔓延到其他哈薩克城市，包括首都努爾蘇丹(Nur-Sultan)，以及最大城阿拉木圖，現在阿克託別(Aktobe)、阿克套(Aktau)也發生動亂。