越南汽車製造業者VinFast表示，將在美國設廠生產電動車(EV)電池與組裝電池模組。

隸屬越南最大集團Vingroup的VinFast，日前曾宣布將於2024下半年，開始在美國生產電動車。同時，VinFast也計畫在2022後半年，先在美國推出價格親民的電動休旅車，以及提供EV車用電池租賃業務。

VinFast指出，開始自產電池之前，會先從美國供應商那裡採購所需電池產品。關於美國設廠地點，目前VinFast考慮範圍已縮小至3個左右，2022年會做出決定。其中，還將包括1座電動巴士工廠。

據悉，上個月母公司Vingroup已著手在越南興建電動車電池工廠，好讓Vinfast可以有自己的一條電池供應鏈。這項約1.74億投資案，初期每年電池產能先訂在10萬個，未來將以百萬為目標。

越南首家自有汽車品牌Vinfast，於2019年自產自銷第1輛傳統燃油汽車後，經過兩年時間，在2021年底也開始在當地販售自己的電動車。