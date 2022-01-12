2021年大陸新能源汽車行業迎來大爆發，為滿足下游車企需求，以寧德時代為首的動力電池廠商將產能利用率最大化，並不斷進行擴產擴建。人才需求也讓獵頭業上演搶人大戰。某獵頭顧問趙娜表示近期壓力很大，有的同事天天晚上加班到晚上10點、每天打上100個電話，但由於接近過年加上工作強度導致難度不小。

而人才緊缺背後反映的是擴產潮，據大陸商務部資料，2021年前11個月，新能源汽車銷售299萬輛，年增率達1.7倍，占汽車銷售總量12.7％，帶動上游動力電池行業火爆。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，去年前11個月的大陸動力電池裝車量累計128.3GWh，年增率累計上升153.1％。在此背景下，即便動力電池廠火力全開產能拉滿，仍無法滿足下游車企需求。

據時代財經引述大陸大型動力電池廠商內部人士說，現在行業每年增速在2倍左右，但是大學所培養的專業人才每年只有20％甚至更低增速，這遠遠無法滿足行業發展需要，觀察「至少在未來幾年內，行業缺人現象都不會有明顯改善」。

此外，獵頭人士也透露，鋰電行業工作時間大致是「896」（上午8點到晚上9點、一周6天），還需要接受倒班，兩個月白班、兩個月晚班是當前普遍現象，「非常辛苦，所以很多人選一聽時間和工作強度就不考慮了」，這也導致行業內人員流動率頗高，預計整個行業離職率大概30％左右。