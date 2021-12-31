台中市長盧秀燕應嘉義市長黃敏惠邀請，31日率領市府團隊到嘉義市參訪台灣設計展。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕盛讚展覽結合創意、文化令人驚艷，嘉義市用在地人才來介紹自己的故鄉，讓台灣的設計被世界看見，是非常棒的理念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台中市長盧秀燕應嘉義市長黃敏惠邀請，31日率領市府團隊到嘉義市參訪台灣設計展。盧秀燕盛讚展覽結合創意、文化令人驚艷，嘉義市用在地人才來介紹自己的故鄉，讓台灣的設計被世界看見，是非常棒的理念。

黃敏惠表示，曾到台中參訪獲得滿滿經驗，希望將展覽內容滿滿的分享給台中市。

盧秀燕曾力邀女性縣市長齊聚展現女力，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，宜蘭縣長林姿妙等七名女性執政縣市長，女力在政壇發威。

2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，出席力挺黃敏惠，盧秀燕表示，今年疫情嚴峻，辦展相當不容易，可是今年由嘉義市及經濟部聯合舉辦的2021台灣設計展口碑相當良好，民眾皆踴躍觀展。

盧秀燕說，昨日議會結束後，今日便迫不及待率市府團隊來嘉義市取經學習及交流，觀展後感到相當驚艷，展覽果然名不虛傳，其中的豐富創意及文化，激發許多新的想法。

她表示，一年多前，黃敏惠便分享嘉義市將舉辦有史以來第一檔的台灣設計展，同時也分享許多理念，包含展覽將「重用嘉義人」，所以觀展時也注意到展覽有三分之二都是嘉義人籌辦，嘉義市用在地人才來介紹自己的故鄉，讓台灣的設計被世界看見，是非常棒的一個理念。

盧秀燕也邀請全國民眾，把握展覽的最後三天，到嘉義市觀展。黃敏惠指出，展覽的主題為「以城為家」，如同盧秀燕像媽媽一樣為台中市營造一個「家」的感覺；此次展覽將先前在台中市學習到的經驗滿滿的帶回來，這次也滿滿的分享給台中市，希望大家把握最後三天的時間來觀賞設計展。

台灣設計展自2003年起推動至今，已是台灣每年最具規模的大型設計展會之一，其核心價值在於不斷提升全民設計美學，深度結合產官學的資源，搭起產業、設計師、民眾及政府單位等多方面向的橋梁，讓整個城市成為一個美學舞台。

台中市府團隊也到嘉義美術館參觀；嘉美館代表「畫都」嘉義的重生與新舊建築的融合設計，也是城市軟硬體建設，透過設計力整合，再創競爭與經濟證明。

台中市也分別在2009及2018年在台中文創園區辦理台灣設計展，挖掘出許多設計工作者及盤點出豐沛的文創與設計能量，興建中的綠美圖也將在明年底完成主體結構。

在此基礎之上，市府將透過整合市府各局會政策推動，持續辦理「人才培育」、「文創輔導」、「創意台中」等計畫，推廣城市美學並推動台中在地工藝、文化轉譯融入生活，期待未來有機會可與嘉義市文創各領域進行交流，共創美好城市願景。