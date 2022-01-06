Omicron病毒來勢洶洶，台北市、桃園市發生防疫旅館確診案例，台中市長盧秀燕6日指出，防疫提早部屬，從嚴面對，即日起啟動「春節防疫專案」，若疫情嚴峻，不排除實施限制性的防疫措施，若民眾違反防疫規定，將加重處罰，呼籲大家做好防疫，才能安心過好年。

盧秀燕表示，防疫3重點包括，戶外活動一律戴上口罩、高風險從業人第一線人員需完成2劑量疫苗接種，違規防疫規定加重處罰部分，希望民眾落實防疫。

另春節將近，年貨大街將開跑，經發局指出，對於攤商及工作人員規定完成第2劑疫苗施打，尚未完成施打將督促完成，落實實聯制，出入口須採防疫措施，一律配戴口罩，禁止試吃，不得邊走邊吃等。

台中市衛生局指出，第一線檢疫人員可以做PCR檢測，同住家人若有接觸，市府可以提供免費的快篩試劑；另包括防疫計程車、防疫巴士、居家檢疫替代所的櫃台、清潔人員、房務等，屬第一線的高風險人員。

盧秀燕說，台中市截至目前沒有個案發生，但中央若有疫情個案公布，或者人員流動，台中市防疫措施，隨時謹慎加嚴，實施預防性的防疫，呼籲市民遵守戴好口罩，高風險從業人員等須完成第2劑量。