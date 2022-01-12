台中市大雅區三和公園風雨籃球場屋頂建置太陽能發電系統，1年發電量達33.6萬度。（王文吉攝）

台中府致力推行「酷運動、酷城市」，規劃興設多座風雨球場，運動局並推動光電籃球場，由建設局提供大雅區三和公園場地，完成台中市公園內首座太陽光電球場。市長盧秀燕12日出席啟用典禮時特別感謝各方努力，讓市民有更多地方可以運動，提升市民運動力。

三和公園光電風雨籃球場啟用儀式皆依中央二級警戒防疫規定落實防疫措施，盧秀燕、運動局長李昱叡、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、吳顯森、三和里長廖顯彬等多位在地里長、鄰長、市政顧問皆出席共襄盛舉。

盧秀燕表示，台中致力推動「酷運動、酷城市」，特別規劃興設多座風雨球場，三和公園為第一座啟用的光電籃球場。由新農電有限公司投資約2700萬元，節省市庫負擔，球場每年發電量約33萬6600度，每年減碳量可達1713公噸，約可供93.5戶一般家庭1年使用電量。

盧秀燕也說，三和公園光電風雨籃球場功能多元，不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府持續推動更多建設。

運動局表示，三和公園光電風雨籃球場去年1月26日開工，12月31日完成，並在今日啟用，特別感謝各單位支持完成光電風雨球場，響應推動綠能政策，共同營造友善社區運動環境。