中央流行疫情指揮中心18日開放第20期1922疫苗預約平台預約接種，未料許多民眾想要預約莫德納卻發現台中市並無莫德納疫苗選項，台中市衛生局解釋因為向中央申請18日配貨5萬劑莫德納，今（18日）只到貨2萬劑，為避免民眾預約後卻無法如期接種，才會關閉莫德納的選項，建議民眾可改預約BNT或高端疫苗，市府也將持續向中央爭取莫德納疫苗，一到貨即會公布接種地點供民眾預約。

因應近來疫情緊張，民眾搶打追加劑需求，台中市推出五箭分流接種，除1922預約平台、合約醫療院所、公園賣場外展接種站、47處快打站以及揪團接種等，市長盧秀燕預估至1月31日止可以接種67萬至70萬人次，其中17日起一連5天在全市設47處快打站針對65歲長者接種莫德納第三劑，預估就有15萬人次，約需7萬5千劑。

台中市衛生局統計至1月18日上午8時，莫德納疫苗結存約12萬5千劑，由於中央供貨不及，經估算台中市第19期平台、非平台、揪團及長者快打站接種需求量後，已無足夠莫德納可供第20期平台及非平台預約。

對此，台中於第20期已開設高端疫苗量能5萬劑，目標將持續開設至8萬量能；另BNT疫苗已提供10萬劑量能，會持續開設至12萬目標，歡迎民眾預約施打；另也同步向中央爭取莫德納疫苗，待到貨後，將立即公布接種地點，供民眾預約施打，提升保護力。