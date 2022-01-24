「加強重要節日安全維護工作」於今晚起跑，自111年1月24日始至2月7日止，「治安維護無假期」為期共15日。新莊警分局於本(1)月24日晚間9時特舉辦慰問活動。新北市議會蔣議長根煌及議員們、地方仕紳等人皆出席與會，充分顯示各界對警政工作的重視。

新北市議會議長蔣根煌晚間蒞臨致詞，並頒贈慰問金及頒贈慰問品予警察同仁、民防、義警、義交及志工夥伴，藉此提振執勤人員士氣，互動過程溫馨融洽；議長於致贈儀式結束後前往新莊消防第二大隊、富國里守望相助隊、福興里守望相助隊等處慰問，感謝警消的辛勞。

議長蔣根煌表示：「近年來新冠肺炎疫情影響全世界，警察人員始終與人民站在一起，勇於任事堅守崗位共抗疫情，讓人感動敬佩。」

分局長林温柔指出：「面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，今(111)年農曆春節期間本分局仍會積極全力以赴，並將警、民力妥適運用於必要之處，達到民眾過好年之目標，更期勉所有同仁共同為新莊地區之治安、交通、為民服務三大工作持續努力，使市民能歡度一個溫馨、平安、祥和的春節假期。」