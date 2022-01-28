谷關飯店女員工欲提領160萬元現金，谷關派出所警員主動護鈔。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

年關將屆，民眾領錢易成為宵小下手目標。台中市谷關地區溫泉飯店胡姓女員工，徒步至谷關郵局欲提領160萬元現金發放員工獎金，谷關派出所警員蕭景烈眼尖察覺，通報派出所調派警員田中源前來護鈔，全程陪同領款後，護送她返回飯店將現金鎖進保險箱，業者相當感謝警方用心。

谷關派出所長王繼生表示，當地飯店業者為了犒賞員工，多於春節前夕提領大額現金發放，近期已協助5起轄區民眾護鈔，而這次護鈔金額最多，也是員警主動關切詢問後全程協助。

王繼生說，春節期間，除加強金融機構安全維護措施外，警察機關也提供存、提款護鈔服務，也請民眾多加利用機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務。

和平警分局長陳祥麟提醒，春節快到了，今年1月24日22時至2月7日24時，加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊。