交通部今（18）日舉辦新春記者會，交通部長王國材會前受訪時表示台鐵改革需要時間，但一定要落實SOP和維修，今年將以落實安全管理系統、啟動第三方安全評鑑和引進鐵道檢查員為三大推動重點，並將訂定重賞重罰機制。

王國材在交通部新春記者會中表示，他去年4月20日就任交通部長，至今9個月，過去很多人說他是救援投手，但過去不管救援華航罷工或董事長缺代理，都是投個1、2局；現在是主戰投手，要投6局，「以前要爆發力，現在要持久戰力，要一局一局投下去。」

台鐵改革是王國材任內重中之重，他表示，台鐵改革需要過程，在普悠瑪號和太魯閣號兩大重大事故後，台鐵去年也陸續出現小狀況，但可能造成未來產生大問題。至於台鐵安全改革，他要求落實各項措施，包括SOP標準作業程序；維修部分，有很多老車零件不容易取得，他昨天到高雄科技大學交流，高科大協助台鐵很多本土化零件。

此前交通部提到台鐵改革將訂定重賞重罰機制，王國材說明，台鐵大部分員工戰戰兢兢，如果有做好台鐵營運安全的正面事情，希望台鐵要重賞；但若沒有落實營運安全，一樣要求重罰。

王國材說，台鐵從1887年至今，是134年老單位，在台灣扮演很重要運輸角色，這幾年來碰到很多困難，包括車輛老舊，老師傅無法把最好技術傳給新進人員等，2018年10月21日普悠瑪號事故，去年4月2日太魯閣號事故，讓台鐵、交通部和社會大眾都很震驚，這麼多人信賴台鐵，卻發生這麼重大事故，因此必須必須盡全力改革台鐵。

王國材舉航空的轉型為例，像復興航空也曾經發生讓人不放心的一系列事件，但後來也都克服，引進SMS系統、第三方安全評鑑、航空檢查員制度等機制。同樣的，台鐵改革也推動SMS安全管理系統、第三方安全評鑑、鐵道檢查員等基本3項，是今年第1季最重要工作，另車輛問題、ATP、軌道、工地管理等也持續改善中。至於台鐵公司化條例、鐵路法修正，是維持台鐵競爭力很重要的2個法案，可讓台鐵、員工和民眾三贏。