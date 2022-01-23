婦人誤闖軌道遭撞擊 台鐵二水到集集列車影響兩班次 17:292022/01/23 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵二水到集集線發生誤闖軌道撞擊事故 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵二水到集集線發生誤闖軌道撞擊事故，台鐵2717車次區間23日下午2點45分行經二水鄉二水站和源泉站間的桃園巷路口時，78歲婦人誤闖軌道，被列車撞擊，緊急送醫，造成二水到集集線列車停車。 婦人被撞擊後昏迷，二水消防隊緊急趕赴現場協助送醫搶救，造成台鐵列車停駛，影響2717和2718兩個區間班次，但搭乘人數不多，台鐵已接駁將乘客到南投濁水站，15點55分列車回到二水站，狀況排除，恢復正常行駛。 餐廳強制實聯制 違者禁內用 太魯閣事故案明開庭 「太魯閣的眼淚」盼還原經過追究責任 #二水 #台鐵 #列車 #婦人 #誤闖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 分局長領錢遇隔壁老婦遭詐 問一句話保住150萬養老金 12:512022/01/20 社會 太魯閣號事故唯一台鐵被告工程司打悲情牌 罹難家屬怒罵：想揍你一拳 16:042022/01/21 社會 疫情節前大爆發 維持二級增管制 04:102022/01/23 財經要聞 李義祥60萬交保 下跪磕頭道歉 04:102022/01/22 社會新聞 因應中台灣燈會 中捷綠線將調整列車班距 14:162022/01/19 生活 6旬婦北漂流浪打臨工「接重病父來電」淚求警助返鄉過年 14:572022/01/20 社會 高雄強迫症婦燒炭害長子亡 先生替求情仍遭重判 11:312022/01/20 社會 訂定重賞重罰機制改革台鐵 王國材曝今年三大推動重點 11:452022/01/18 生活 「旅客帶不走的雞」 台鐵人員用紙箱做出豪華雞舍引網友暴動 15:182022/01/22 生活 台南中洲平交道傳事故 男子遭區間車撞上頭顱破裂亡 13:592022/01/20 社會 8旬失智婦寒夜獨坐輪椅 暖警關心才驚知：已在外流浪26小時 17:072022/01/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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