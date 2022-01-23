台鐵二水到集集線發生誤闖軌道撞擊事故，台鐵2717車次區間23日下午2點45分行經二水鄉二水站和源泉站間的桃園巷路口時，78歲婦人誤闖軌道，被列車撞擊，緊急送醫，造成二水到集集線列車停車。

婦人被撞擊後昏迷，二水消防隊緊急趕赴現場協助送醫搶救，造成台鐵列車停駛，影響2717和2718兩個區間班次，但搭乘人數不多，台鐵已接駁將乘客到南投濁水站，15點55分列車回到二水站，狀況排除，恢復正常行駛。