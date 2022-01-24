國道客運工作人員進行車輛清消。（謝連仲提供）

嘉義轉運中心工作人員為乘客量測體溫。（謝連仲提供）

乘客上車前由嘉義轉運中心量測體溫。（謝連仲提供）

疫情升溫，又逢農曆春節返鄉出遊人潮多，嘉義市政府鼓勵民眾使用鐵路、國道客運及公車系統，雖然車站及交通載具都加強清消，但國道客運預售仍不如預期，市長黃敏惠24日到嘉義火車站以及轉運中心，慰勞大家的辛勞。

黃敏惠到嘉義火車站、轉運中心慰勞嘉義台鐵車站及旅客服務中心人員、國道客運業者、地方客運業者、嘉義市嘉鐵計程車發展協會、嘉義市轉運發展協會、市區公車業者及公共自行車營運廠商等單位的工作人員，了解春節疏運籌備狀況。

黃敏惠表示，大眾運輸出車前、收班後務必消毒，工作人員做好個人防護措施；市區每輛電動公車均配備光合空氣清淨殺菌機，且空調有自動次氯酸噴霧淨化；Youbike2.0公共自行車及租賃站也都清消；也呼籲所有來嘉的旅客配合防疫規定。

嘉義轉運中心經理謝連仲指出，春節期間國道客運目前預售票不如預期，也就談不上開加班車了，但視當時情形，一定會機動調整班次，只要旅客多就會增開班次。

謝連仲指出，嘉義目前有國光、統聯、阿囉哈、和欣等4家客運疏運旅客，去年疫情三級警戒時載客率跌到谷底，解除三級警戒後有回升，平均每班次平日不到10人，假日10幾20個人，幾乎是減到三級警戒前的3分之1的載客量，都不會客滿了。

謝連仲說，疫情讓搭乘中長途客運的人減少很多，對客運業營運雪上加霜，但轉運站及客運車都持續落實防疫，沒有鬆懈，包括實聯制、量測體溫、每趟車抵達終點站一定全車內外都清消，人員的個人防疫也都要求務實做到。