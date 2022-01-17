全長2.75公里、寬15公尺的聯外道路，預計2024年底完工。（台中市府提供）

台中市府為打通大甲、外埔區交通瓶頸，「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」在歷經6次流標，17日終於開工，工程總經費逾15億元，將闢建全長2.75公里、寬15公尺道路，預計2024年完工後，可紓解甲后路及甲東路交通。

「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」動土典禮今天舉行，包括市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌等人均共襄盛舉。

盧秀燕指出，甲后路（市道132線）平時匯集主次幹線，車流量大、交通號誌也多，因國道3號大甲交流道是外縣市進入大甲區的主要道路，再加上132線外環道車輛匯入，致連接交流道往大甲方向的甲后路非常容易塞車，而甲后路進大甲市區時更需穿越鐵路地下道，也形成一個交通瓶頸。

盧秀燕指出，地方希望新闢聯外道路，由於工程經費太大，始終沒辦法開工，因這是她很重要的交通政見，終於在去年發包，預計後年底完工，屆時可減少塞車以及進入市區可縮短30分鐘，也感謝蔡其昌副院長爭取中央6億元經費。

蔡其昌表示，歷經3任總算順利動工，感謝前市長胡志強一開始的支持，林佳龍上任後，關係到土地的解編，也謝謝盧秀燕市長的支持，不只如此，包括全台唯一一座的外埔壘球園區，也希望能蓋好以符合選手需求，只要中央地方合作，就可以解決鄉親問題。

建設局長陳大田指出，建設局持續推動台中重大建設，及打通各交通要道、瓶頸路段，本次為有效解決甲后路國道3號大甲交流道塞車狀況，市府規劃由大甲區經國路沿溫寮溪接至外埔區甲后路四段，提供完整的聯外道路讓車潮達到有效引流作用，預計2024年12月底完工。

建設局指出，本工程總工程費約15億2110萬元(工程費11億6110萬元、用地費為3億6000萬元)，其中為減輕市庫負擔，爭取內政部營建署納入生活圈道路交通系統建設計畫，補助6億8460萬元。