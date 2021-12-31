新北市長侯友宜是否可能不選2022新北市長選舉，直攻2024總統大選？對此，國民黨新北市議員葉元之表示，他判斷不可能，認為侯應該會選2022（新北市長連任），不會選2024總統大選。

媒體人邱明玉今天在其主持網路節目「POP搶先爆」上表示，有傳言指侯友宜不選2022、可能會直攻2024？對此，受邀來賓葉元之說，他判斷認為侯應該會選2022，不會選2024，如果侯明年連任市長，大約會在12月25日就職，等於就職不到幾個月就要選總統，這在技術上有困難。

葉元之也直言，而且假如侯真的不選2022，直攻2024，侯要面臨的就是國民黨初選，這對侯而言，也是一個風險，還不如先穩坐8年市長，也可維持高支持度。

至於外界有些人認為侯選總統恐卡在年齡問題，葉指出，美國總統拜登都已經78歲，做完這一任期都要82歲，還要拚連任，因此現在年紀不是太大問題。

不過，對於外界一再關注是否參選2022和2024議題，侯友宜20日接受媒體採訪時重申，好好努力做事，才是把握當下最重要的責任，這是他一向的態度，最重要的是大家一起團結努力做事，選舉還很遠，如果每天掛在嘴裡，對民眾關心少了，這樣對嗎？