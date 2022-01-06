立委陳玉珍在台北接受媒體訪問表示，現任金門縣長的「滿意度」當然沒有她高，她會慎重思考投入縣長選舉，最快在春節後做出決定，一席話在地方引起議論。金門縣長室主任陳志斌回應，滿意度和支持度是不一樣的，而且縣市首長和民代的民調基準也不同，建議她莫造成國民黨在金門分裂，做出「親痛仇快」的事才好。

陳志斌表示，施政滿意度是縣府長期研考的項目，不論在媒體或地方的調查中，楊鎮浯縣長的滿意度跟支持度都相當高，根據2021年天下縣市長施政滿意度調查，楊縣長的滿意度甚至超過綠營南部2位直轄市長，而且鄉親都知道滿意度跟支持度是不一樣的，民意代表跟縣市首長民調基準不同，如依照陳委員的說法，她的滿意度將輾壓全國的縣市首長，極其「荒謬可笑」，建議她為國民黨到艱困選區參選。

陳志斌並說，縣市首長跟民意代表各有分工，目前金門縣的分工係由楊鎮浯縣長負責縣政整體規畫建設，陳玉珍委員則在中央協助爭取預算，這對金門整體的發展是最佳安排。若國民黨在金門分裂，最糟的結果是縣長、立委雙輸，這種親痛仇快的結果不論是金門縣民或是國民黨的支持者都不願意看到。

陳志斌強調，楊鎮浯縣長目前最重視的是將縣政做好，全力照顧金門鄉親，其它沒想那麼多。何況此時Omicron變種病毒在台灣正有零星個案爆發，對金門縣府來說最重要的工作是持續做好防疫工作，以及預先為後續可能的衝擊做好準備，至於選舉角力，個人政治規畫完全不在當前的待辦清單之中。

據了解，楊鎮浯縣長今天忙於出席縣議會臨時會和金城鎮地方基層幹部座談會，特由縣長室主任陳志斌統一對外說明，相關內容也是他個人看法和想法。他也強調，目前最重要的工作是將縣政做好，特別是在疫情再起的此刻，縣府團隊要全力做好鄉親健康把關工作，一點都不能鬆懈。