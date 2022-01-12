立法院上周四召開修憲委員會，民進黨團搶先占主席台排定修憲委員會議程，引發國民黨團不滿，退席抗議。國民黨團今日上午再批評，民進黨的動作證明無心修憲，要對修憲失敗負百分百責任。對此，民進黨團副幹事長黃世杰反批，國民黨只想當會議主席，以程序問題杯葛修憲，對修憲內容毫無興趣。

民進黨團幹事長劉世芳指出，修憲何等大事，需要朝野高度共識，修憲過程尊重在野黨團，目前已有75項修憲提案，今日原本由國民黨團召開公聽會，卻不願意召開，不樂見國民黨杯葛修憲程序。

劉世芳說，民進黨沒有自行排定議程，一切經過立法院議事程序，管碧玲委員多次跟國民黨立委李貴敏溝通，柯總召也跟費總召溝通多次，現在國民黨不想開會，還提出要召開國是會議，只是下一個標題，沒有實質內容，呼籲國民黨團盡速回到修憲委員會開會。

黃世杰說，國民黨只想當會議主席，對修憲議題毫無興趣，召開修憲委員會符合程序正義，沒有多數暴力輾壓，國民黨不來開會，搞不清楚會議進行狀況，除國民黨團外，其他黨團都認真參與修憲討論，且每位召委輪值機會相同，國民黨放棄權益，卻稱修憲不成功民進黨要負責任，這不是心虛嗎。

民進黨團呼籲國民黨團盡快回來開會，好好討論修憲提案內容是否合理，不是用省力的方式杯葛，推卸責任，這是不負責任的作法。

民進黨立委范雲說，18歲公民權倡議超過10年，各黨派都明確表態支持，結果國民黨依然缺席開會，呼籲國民黨不要跟青年朋友站在對立面，不要拿程序當理由甩鍋。