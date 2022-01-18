華視總經理莊豐嘉，今下午打電話要求國民黨須撤銷「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，否則將修理國民黨。對此，國民黨台北市議員參選人田方倫直言，自己在議會工作多年，但如此藐視國會監督權利的傢伙，真的是少見。

田方倫18日在臉書發文指出，怕大家不知道華視總經理是誰，因此他先幫大家科普，莊豐嘉就是去年國慶日時，在臉書發文「為幽靈國慶生」的人，田方倫直言，說白了心中沒有中華民國的人，還要當中華民國的官員，這種人是自己最瞧不起的。

台北市議員參選人 田方倫(左)。(圖/田方倫提供，李侑珊台北傳真)

田方倫強調，自己在議會工作多年，脾氣再硬的官員都看過，就事論事大聲討論都不是大問題，但如此藐視國會監督權利的傢伙，真的是少見。

田方倫表示，自己是反對華視進入52台的，「因為一個官股比例高達八成的電視台，憑什麼再來獨佔一個頻道呢？不過就是一再的表演，而現在這個所謂的總經理狐假虎威，就是要讓國民黨難看」。最後，田方倫重申，他會力挺費鴻泰立委停審相關預算，因為這種官員不道歉不滾蛋，留他何用？

文化部長李永得則對此表示，莊豐嘉的態度有欠妥當，可要求董事會提處理方案。華視則對此發聲明回應，華視與台灣事實查核中心之合作完全基於公共媒體之核心價值，以及追求新聞真相所做之努力，不容任何政治力之干預。