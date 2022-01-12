獨派團體台灣國下午也到國民黨中央黨部前抗議。（趙婉淳攝）

國民黨在中二補選、罷昶案接連失利，下午中常會上預料將有一番檢討聲浪。統派團體藍天行動聯盟與獨派團體台灣國，下午不約而同集結在中央黨部前的廣場抗議，值得注意的是，前者請朱立倫鞠躬，下台激流勇退，後者卻稱朱立倫功在台灣國，力挺其留任。

統派團體與獨派團體各自在中央黨部前表達訴求，大批警察到場盯場，雙方人馬以拒馬間隔開來，但仍無法抵擋彼此隔空互嗆，場面一度緊張對峙，所幸沒有進一步發生肢體衝突。

藍天行動聯盟主席武之璋說，朱立倫過去所做所為，對國民黨傷害，此次給朱回任黨主席，但就任至今接連敗仗，朱立倫根本不配做黨主席，希望朱立倫自愛、好自為之，盡早辭職。

不過，台灣國理事長陳峻涵表示，國民黨在四項公投全輸，中二補選與罷昶案遭逢雙殺，領軍的朱立倫可謂輸到脫褲，顏面無光，投票結果讓人民看清國民黨的邪惡本質，進而有機會加速其滅亡，因此，德不配位的朱立倫也算是功於台灣人民，力挺其繼續留任黨主席。

面對台灣國頒贈「感謝朱立倫，功在台灣國」匾額給朱立倫，藍天行動聯盟副主席錢達開嗆，台灣國應該到總統府前，跟高喊台獨多年的蔡英文總統，質問全面執政為何不敢宣布台灣國成立，足證蔡英文是孬種，而台灣國也是孬種。

最後，錢達呼籲前高雄市長韓國瑜，能站出來領導藍營群眾走向街頭，跟民進黨拼命，而單憑蔡英文假博士案，就可在台灣重新號召紅衫軍氣勢，希望黨主席有種帶領大家上街，沒勇氣就下台。