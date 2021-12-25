四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻，引發熱議。媒體人韋安表示，近期不少偏藍的朋友將公投大敗責任歸咎新北市市長侯友宜，但他從侯的民意基礎累積深厚度、新北市投票率高且成績不俗、侯的形象清晰又始終如一，以上三件事推斷出一個驚人結果，那就是——侯在公投後只會變得更強。

韋安24日在臉書發文表示，身邊一堆偏藍的朋友，近日都分享公投案對侯友宜「重傷」的相關新聞來給他，反觀較中立的媒體和政治評論圈朋友則都認為，公投案對侯沒什麼影響；他也認為，經過這次公投風波的考驗，侯只會變得更強。

韋安指出，他會這個推論源自三大關鍵：第一，侯所受的民意支持基礎，是靠幾十年來所作所為的累積，單一事件對侯民意支持影響不會太大；第二，雖有人對侯的公投表現重話怒批，但從新北市公投結果來看，最終投票率高於全國、三過一沒過，此結果與藍營的大方向一致，代表侯的「維持行政中立」堅持是對的；第三，「努力做事」、「扮演好自己角色」、「國家、人民第一」，是侯幾十年來內在的價值理念，隨著愈來愈多民眾認知到這一點，侯的支持者會愈堅定。

對此，韋安分析，侯友宜不是靠政治運動、社會矛盾對立、偶發事件崛起，而是以言行始終如一的作事態度，逐漸累積民意基礎的，故公投過後，侯不僅2022選情會很穩，2024的實力也會更強。韋強調，侯現在唯一要做，就是打好2022選戰連任，繼續「努力扮演好新北市長的角色」，之後一切都會水到渠成。