副總統賴清德公投後聲勢大漲，前立委邱毅指藍營無人可抗衡，新北市長侯友宜30日出席活動受訪表示，他最關心新北市還有很多弱勢身心障礙族群，新北市政還要長足的進步，相關建議評語他都很感謝很感動，大家一起努力讓國家跟新北更好。

被問到韓國瑜上節目說陳其邁集三千寵愛於一身，侯友宜說，最重要的還是要靠自己努力做事，資源沒有那麼好，但勤能補拙，大家團結在一起，把社會愛心力量匯集，目前好日子愛心大平台 募集了34億元，將正向力量的集結，好好努力做事，回饋市民。