台中第二選區立委補選將於9日投票，國民黨候選人顏寬恒日前化身「陽光老虎」，在選區舉辦親子活動，市長盧秀燕、立委江啟臣與楊瓊瓔也都現身助陣，展現藍營大團結氣勢。國民黨副發言人楊植斗表示，綜觀六都滿意度和各項指標，都展現藍軍的執政能力；而盧的成績尤其出眾，更具有強大的中間選民開拓能力，這張照片特別令人動容。

楊植斗日前在臉書發文表示，顏寬恒在選區辦理親子活動，盧秀燕擔綱神秘嘉賓上台與大家同樂，江啟臣、楊瓊瓔也和顏一起為台中的未來加油。

楊植斗指出，從六都的滿意度及各項指標（包含酒駕死亡數等）來看，都展現藍軍才是最有執政能力、最能讓人民安居樂業的政黨，其中盧秀燕優秀的執政能力，不僅可向外開拓中間選民，對於藍軍也能給予肯定和信心，挺身支持本黨所推出的最棒的候選人不遺餘力。

對此，楊植斗特別刊出盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔與顏寬恒的活動大合照，強調「藍軍的團結，彌足珍貴」，而這張照片就象徵著大團結，令人動容，也希望未來藍軍能以此為典範，為國家社會貢獻，重新贏回大家的支持。