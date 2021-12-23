網傳冒用前駐紐西蘭大使介文汲名字所發表的文章。（圖／取自介文汲臉書）

前駐紐西蘭大使介文汲表示，近日從朋友那得知，有人以他的名義，在社群發表批評新北市市長侯友宜與國民黨黨主席朱立倫的文章，他覺得有出面打假的必要，特別刊出流傳的文章圖片，強調此文與他完全無關，呼籲大家不要上當，他認為此行為很不道德恐是「1450的有心之作」。

介文汲21日在臉書發文，刊出一張通訊軟體的截圖，圖中是一篇批判國民黨現狀的文章，內容寫道「國民黨聽得到介前大使語重心長的談話嗎？」「這次侯友宜替民進黨立下戰功，但更可恨的是朱立倫」等語。介指出，他這兩天連續收到朋友傳來，這份用他的名字在各大社群上流傳的文章，身旁朋友都專程為此來關心。

介文汲表示，他看完這篇文章後，認為有必要出來打假，故特別發文周知各界，這篇盜用他名字的貼文，其內容與他完全無關，用英文講就是「put words into my mouth」，很不道德，他懷疑是1450的有心之作，請大家不要上當。

這篇澄清文引發熱烈迴響，獲得超過150則留言，網友紛紛表示：「這種行為必須斥責」、「台灣整個走鐘了，謊言、假訊息處處可見……唉」、「這人可惡，盜用別人姓名上網胡言亂語，必須抓出來以正視聽！」「不管怎樣冒名是不對的要追究」、「1450不可不慎」、「好可怕的挑撥離間手段」。