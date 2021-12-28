高雄市一名黃姓男子3度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷悲劇後，今又發生藝人宋少卿酒駕撞上計程車，酒駕議題再次引發關注。對此，新北市長侯友宜表示，我們在一次又一次的故事中，看見酒駕已成為比悲傷更悲傷的社會議題；因此他要再次重申：當你喝了酒，不管你是誰，你都沒有駕駛的資格！

侯友宜今（28）日在臉書表示，前天傍晚，高雄發生令人心碎的死亡車禍，一名男子酒後駕車撞上一家四口，釀成悲劇，年輕的媽媽與她深愛的先生、女兒，前一刻還漫步在愛河畔，下一刻，卻被狂駛而來的車輛，將幸福瞬間瓦解。

因為見過太多狂妄囂張的酒駕犯行，擁抱過太多家屬痛徹心扉的眼淚，侯友宜說自己對酒駕深惡痛絕，這些都是國家與人民不必要且可避免的損失。據統計，近五年來酒駕致死、傷事件數超過四萬件，逾五萬人受傷，更已奪走一千多條寶貴生命。儘管歷年酒駕肇事件數稍有下降，但每項數據都沾著無辜生命的斑斑血跡，又讓人情何以堪？

高雄前金區河東路、國民街口26日晚間發生酒駕致死車禍，38歲黃姓男子酒後駕駛BMW轎車返家，途中撞上步行過馬路的一家四口。（資料照片）

相聲瓦舍創辦人宋少卿曾在2003年、2004年因疑似酒駕鬧上新聞，未料他今凌晨又再度酒駕追撞計程車。（板橋警分局提供）

「在新北，取締酒駕不會停止，絕沒有空窗期！」侯友宜指出，新北市警察同仁全力遏制酒駕肇事，不但在轄區各主要路口及易酒駕路段設置路檢點進行目測、拋棄式酒精儀吹氣外，更加強了重點彈性式的不定時、不定點的區域巡邏；不論酒駕者身分是什麼，是不是名人，都逃不過我們的強力執法。

侯友宜表示，今年在警察弟兄的強力執法與嚴密路檢之下，新北截至目前共取締3682件，其中1912件依公共危險罪移送偵辦，積極展現執法決心，更得到象徵全國交通安全最高榮譽的「金安獎」及酒後駕駛防制專案第一名。侯友宜深深感謝弟兄們的付出，是他們站上一線，防堵了更多可能的悲劇。

侯友宜嚴正呼籲中央加快推動修法進程，不單是刑責加重，有些酒駕者擅鑽法律漏洞，以事後喝酒的方式規避採證，甚或有酒駕被扣車者請親友領回車輛後，再次酒駕，這些細節，立法者都應參酌實際情況，修正出更完備的法規；此外，他也支持應讓酒駕者背負更重的民事責任，院、檢應快速執行扣押、沒收甚至羈押等作為，避免行為人脫產、逃亡，以彌補被害者家屬精神與身體上的痛苦。

侯友宜認為，酒駕明明是可預防之事，卻仍有投機份子任其酒後發酵變質的自大，心存僥倖、恣意妄為，死傷者何其無辜。他也說過，酒駕危險的程度不會輸給新冠病毒，試想當民眾循規蹈矩行走在斑馬線上或街坊巷弄，卻渾然不知危險正在身邊，隨時都可能遭遇攻擊，這難道還不可怕？

酒駕修法迫在眉睫，侯友宜喊話，請不要忘了，為政者應以蒼生為念，安居樂業是民心所向，政府將保護人民生命、安全的公共利益擺在首要，請不能拖、不要拖。解決人民日夜擔憂的問題，才是政府最要緊的事。

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