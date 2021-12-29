國民黨黨主席朱立倫被問到「趙少康點名回鍋選桃園市長」問題，本欲離去又回頭受訪。（圖／本報系影音截圖）

國民黨主席朱立倫29日出席2021第一屆全國動物保護會議，被問到大新竹合併問題時，表示蔡政府需要有完整的國土規劃及財政支出分配，如果沒有一切都是騙，國民黨願意與蔡政府做一次完整討論，而不是叫辯論。(陳俊吉攝)

被趙少康點名「回鍋選桃園市長」 朱立倫一表情回應了

中廣董事長趙少康昨日（28）點名，2022年桃園市選戰國民黨一定要派出強棒，更直接表示「我點名朱立倫回鍋選桃園」。對此，國民黨黨主席朱立倫今日回應，面對選舉國民黨一定會做完整的規劃與布局，一定會推出最強的團隊和候選人，他本人也不會受到任何的干擾。

趙少康昨日在政論節目《鄉民來衝康》上討論2022選情，談到國民黨桃園市有勝算，但此一役對國民黨相當重要，應派出強棒應戰，更直接喊話「我點名朱立倫回鍋選桃園」，引發外界熱議。

朱立倫上午參加「2021第一屆全動物保護會議」，被問到四大公投結束後，國民黨的好感度與民進黨差距拉大，名嘴李正皓認為，戰鬥藍就是失敗藍，還要國民黨檢討未來路線，朱說，對於各個多元的民調，他沒有意見，也不是這麼在意。

朱立倫接著說，國民黨逐漸在凝聚團結大家，要不失敗主義、繼續沉淪，要不凝聚大家共同戰鬥，一同站在人民這一邊面對鴨霸的民進黨，他強調，他不會在乎任何個人，而是在乎全台人民，未來不管是民生健康、環保、動保等議題，都會和人民站在一起。他也談到訪美規劃，他說，國民黨長期以來，親美路線不會改變，也希望在適當時機訪美，原則上是農曆年後。

之後，朱立倫本已準備離去，聽到現場記者大聲詢問趙少康點名參選桃園市長一事，又特別回頭受訪稱：「我們會有一個完整的規劃、完整的布局，朱立倫不會受到任何的干擾，一定會推出最強的團隊、最強的候選人；畢竟，我們會做一個完整的規劃。」

朱立倫進一步強調：「當然個別個人的一些建議，我們都會做參考，但是我們不會受到民進黨或是外界的干擾，我們還是會把它做一個完整的布局。」