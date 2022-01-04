星展銀行今舉辦2022年第一季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣今年看不到房市的轉折，央行仍會繼續有房市針對性措施出台，但目標都是針對投機性的炒作。至於央行的升息，預估在下半年升息2次，幅度共1碼。而台灣經濟2022可能面臨的逆風因子，馬鐵英認為包括：全球疫情演變、中國的監管政策和經濟變化、電力短缺、勞工成本上揚以及人口老化等。

馬鐵英表示，台灣的房市控管的手段相對新加坡為溫和，今年看不到房市轉折。

據了解，新加坡在去年底財政部、國家發展部和金融管理局聯合釋出多項管控房地產行業的措施，其中包括提高印花稅和收緊貸款限制，重點冷卻私人住宅和組屋轉售市場的熱度。新加坡的打房措施5部曲包括：一、針對本國公民：購買第二套住房的額外印花稅率從12%提高到17%；對於第三套及以上住房，稅率從15%提高到25%；二、針對永久居民：購買第二套房的額外印花稅率從15%上調至25%，第三套及以上房產，稅率從15%上調至30%；三、針對外國公民：印花稅率從20%上調至30%；四、針對非個人買家/實體：印花稅率從25%增加到35%。五、總償債比率門檻從60%收緊至55%，即個人每月總貸款支付，包括抵押貸款，不能超過個人總收入的55%。

在台灣經濟的逆風因子方面，馬鐵英表示，除了全球疫情演變，中國的監管政策和經濟變化等風險外。電力短缺也是風險因素，台灣政府訂下了2025年激進的能源目標，一旦再生能源供應未能達標，就出現能源供給不足的情況。目前台灣還沒有訂出長期碳中和的時間表，節淨能源要順利推展，必須有明確的路徑圖。

再來是人口老化，馬鐵英表示，台灣的人口老化速度在四小龍算快，尤其在疫情後人口更呈負成長。另外，工資上漲風險也是存在的，因此台廠未來會將供應鏈分散更多元化，需要勞力密集的產業，可能就轉往東南亞或印度人力便宜的地區。