遊戲廠商智冠科技（5478）公告12月營收4.97億元，月增9％、年減16.25％。隨著年底活動檔期開跑，12月遊戲通路行銷及網路廣告投放業務均有所提升，帶來成長動能，2021全年營收66.09億元，年減9.03％。

寒假春節即將登場，智冠子公司中華網龍將於1月22日帶領全新手遊作品《天子傳奇S》參展「2022台北國際電玩展」，並於本月同步開啟事前登錄，此外，中華網龍亦宣布最新IP授權合作計畫，攜手真好玩合作，IP授權其開發《吞食天地3》全新手遊，承襲《吞食天地3 Online》經典特色，三國故事情節與人氣角色陣容，展現《吞食天地》獨特IP魅力。

此外，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》本週推出年度大型改版，並舉辦2週年慶祝活動，吸引玩家回歸。智凡迪《MCL電子競技》賽事策劃團隊今年再度與台北市電腦公會合作《TGS電競星光大道》電玩展賽事直播，結合多款熱門遊戲競賽項目，陪伴玩家虛實同樂。

網路廣告行銷子公司一帆數位致力發展MarTech技術應用，上月再度榮獲Google台灣香港地區「2021年菁英合作夥伴大獎－應用程式業務拓展」，也將持續擴展東南亞及不同產業的合作夥伴，並協助企業品牌推進國際。

金融科技子公司藍新集團線上代收付業務逐年穩健成長，今年將加速線下通路布局，「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備即將推出，有望吸引更多合作商店加入，擴大實體通路據點，並同步開拓「ezPay簡單付」電子錢包應用場域，打造O2O完整金融支付生態圈。

智冠集團表示，除了在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩健營運，對於網路世界未來的發展趨勢，也將持續致力於服務創新，提供更全面的互聯網應用服務。