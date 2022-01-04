戴德梁行今(4日)舉行「2021市場回顧與2022房地產市場展望」記者會，總經理顏炳立提出警語，2022年房市在政府打房、斷金流，黑天鵝變大！但在資金多、利率仍低之下，房價穩房市還是樂觀。他說，2022年不動產市場會呈現四個不，價不漲、量不增、買氣不強、市場穩健不會熱，有四根柱子決定房價，包括資金、利率、供給及需求，房價不太會漲，但也不會下來。

今年房市買氣會縮，因為現在有點誇張了，蛋白區的新成屋已經挑戰蛋黃區的價格，顏炳立表示，只能說有錢就是任性！投資客只是想轉手而已，價格太高脫手不容易，不會受到吸引，預期2022年的剛需買盤會變遲緩，蛋白區的價格會降溫。至於豪宅市場，仍是孤芳自賞，買氣會有，但會收斂。

2022年房地市場的靈魂是土地，靈魂會活躍，代表有量有買氣，顏炳立說，房市是樂觀，房價是下不來的。2022年土地有量的城市，房市持續看好，預期還會再漲10%，Q1的土地市場仍樂觀。

六都地段好、面積大，已經陸續被建商買進，商住土地變少，預期價及買氣皆穩收斂，創高幅度會變緩，顏炳立預期，2022年六都辦公市場，下一波的自用企業買盤會進駐，將再創新量、新價及新高。今年工業土地價到頂，但在物流及倉儲需求仍強，預期地價緩漲，會量縮續熱。

在店面市場，2022年價不會降，但買盤也不會追，顏炳立說，店面市場依舊無量，買氣不起，仍在復健當中，另外，市區商務旅館改變經營等風氣，土地利用改變用途，仍會熱火搶市。

展望2022年，顏炳立預估，全年度土地市場將落在2500億元左右；商用不動產市場約1500億元，至於買賣移轉棟數約31棟左右。